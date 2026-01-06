San Cosme: Secuestran una moto de dudosa procedencia y prendas utilizadas en un hecho delictivo

En la jornada de ayer 05-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme, junto al personal del Área de investigaciones y el Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- de la Unidad Regional Uno, San Luis del Palmar, diligenciaron dos órdenes de allanamientos, en torno a un legajo judicial que se encuentra en trámite.
Los procedimientos fueron concretados en horas la
tarde, donde los mencionados efectivos procedieron al diligenciamiento de dos
mandatos judiciales, que fueron efectuados en distintas propiedades de la
localidad de San Cosme, los cuales posibilitaron el secuestro de una prenda de
vestir presuntamente relacionado al hecho que se investiga y una motocicleta
ensamblada, rodado sobre el cual los moradores no pudieron justificar
procedencia ni sus anormalidades -ensamble-.
Al respecto, tanto la prenda de vestir y la motocicleta fueron secuestradas y trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los tramites del caso.