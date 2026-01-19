San Luis del Palmar: Tras allanamiento la Policía secuestró armas blancas y un arma de fuego

En la jornada de hoy 19-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- dependientes de la Unidad Regional I, en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones, en relación a una causa que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias armas blancas y un arma de fuego.
El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda de la citada localidad, donde los efectivos hallaron un revolver -marca Smith Wesson, calibre .38- y cuatro armas blancas – cuchillos-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho que se investiga.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia, se continuaron con los tramites de rigor.