martes, 6 de enero de 2026

Santa Lucía: Secuestran automóvil involucrado en un grave siniestro vial

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Santa Lucía, tras un arduo trabajo investigativo, lograron identificar y localizar un automóvil y a su presunto conductor, en el marco de una causa judicial iniciada por un siniestro vial ocurrido el pasado 01 de enero del corriente año, en el cual un joven resultó con lesiones de carácter graves.

De acuerdo a las primeras averiguaciones y tareas investigativas llevadas a cabo por personal policial de dicha dependencia, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, se logró recabar y analizar registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del paraje La Loma, donde se pudo observar un automóvil -marca Peugeot 207-, el cual estaría presuntamente vinculado al hecho investigado.

En ese marco y continuando con las diligencias del caso, en la jornada de hoy, se logró dar con el presunto conductor del rodado, un joven de 26 años de edad, y el secuestro del automóvil el cual estaría involucrado en el siniestro vial.

El demorado y el vehículo secuestrado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, prosiguiéndose con las actuaciones y diligencias que corresponden.