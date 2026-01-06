Santa Lucía: Secuestran automóvil involucrado en un grave siniestro vial

De acuerdo a las primeras averiguaciones y tareas
investigativas llevadas a cabo por personal policial de dicha dependencia, en
colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, se logró recabar y analizar
registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones
del paraje La Loma, donde se pudo observar un automóvil -marca Peugeot 207-, el
cual estaría presuntamente vinculado al hecho investigado.
En ese marco y continuando con las diligencias del
caso, en la jornada de hoy, se logró dar con el presunto conductor del rodado,
un joven de 26 años de edad, y el secuestro del automóvil el cual estaría
involucrado en el siniestro vial.
El demorado y el vehículo secuestrado, fueron
puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, prosiguiéndose con las
actuaciones y diligencias que corresponden.