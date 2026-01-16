Santo Tomé: Cumbre de Seguridad con Fuerzas Provinciales y Nacionales

Participaron autoridades de la Policía de Corrientes, entre ellas el jefe de Policía comisario general Leguizamón, el comisario general Gerardo Torres, director de la Policía Rural y Ecológica, y el comisario general Héctor Gauna, director general de Coordinación Interior. También estuvieron presentes los máximos referentes provinciales de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Durante la reunión se abordó la problemática del abigeato en la zona costera del río Uruguay, el ingreso de delincuentes brasileños, el control de rutas y caminos, y la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Se acordaron trabajos conjuntos entre fuerzas federales y la Policía de Corrientes, reafirmando el compromiso de fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial.