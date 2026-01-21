Santo Tomé: Refuerzan los operativos de seguridad en la Costa del Río Uruguay

De la misma participaron en representación de
la Policía de Corrientes, el Sub Jefe Comisario General Tec. Walter Darío
Aceval, junto al director de la Unidad Regional Quinta, jefes de las diversas dependencias
que la componen como además de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y
Ecológica de la zona, junto a representantes de Gendarmería Nacional, y
Prefectura Naval Argentina.
En la ocasión se acordó un trabajo en conjunto
inter dependencias que abarcaran los caminos vecinales, rurales, y costeros al
mencionado rio, con patrullajes preventivos para evitar el abigeato y otros
delitos rurales.
Por lo que se implementaran puestos de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de vehículos, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río.