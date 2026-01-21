miércoles, 21 de enero de 2026

Santo Tomé: Refuerzan los operativos de seguridad en la Costa del Río Uruguay

En la jornada de ayer 20-01-26, tras una reunión entre diversas fuerzas de seguridad, se diagramo la implementación de un operativo de prevención y seguridad, en zonas de Santo Tome y sus adyacencias a las costas del Rio Uruguay.

De la misma participaron en representación de la Policía de Corrientes, el Sub Jefe Comisario General Tec. Walter Darío Aceval, junto al director de la Unidad Regional Quinta, jefes de las diversas dependencias que la componen como además de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de la zona, junto a representantes de Gendarmería Nacional, y Prefectura Naval Argentina.

En la ocasión se acordó un trabajo en conjunto inter dependencias que abarcaran los caminos vecinales, rurales, y costeros al mencionado rio, con patrullajes preventivos para evitar el abigeato y otros delitos rurales.

Por lo que se implementaran puestos de control fijo y móvil para la identificación de personas y verificación de vehículos, con el fin de desalentar conductas ilícitas, además de prevención constante y presencia firme en el río.