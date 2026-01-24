Sauce: Tras allanamiento, secuestran armas, proyectiles, carne y astas de ciervo

En horas de la tarde de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la División Investigaciones Criminal de la Unidad Regional de Curuzú Cuatia IIIº, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigativas en el marco de un legajo de investigación judicial, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos en la localidad de Sauce, secuestraron armas largas, proyectiles, carne y astas de ciervo.
Los trabajos de investigación
desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar dos órdenes de allanamientos
en simultáneo para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de
la División G.T.O. y Canes de Curuzú Cuatiá, arrojando como resultado el
secuestro de dos armas largas, proyectiles, carne de ciervo, y astas del mismo
animal.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica a fin de proseguir con los tramites del caso.