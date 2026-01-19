Secuestraron 28 motocicletas en Plaza Mercosur

Nuevamente, efectivos de la Policía de la Provincia e inspectores municipales llevaron adelante un procedimiento en la plaza del Mercosur, frente a la rotonda de la Virgen de Itatí. El resultado: 28 motocicletas secuestradas por ocasionar disturbios en la vía pública.
Tal como ocurriera hace dos semanas, los efectivos policiales y los inspectores municipales llegaron hasta el lugar, alertados por los vecinos por la concentración de motociclistas que realizaban picadas a alta velocidad, maniobras peligrosas, ocasionaban ruidos molestos y provocaban destrozos en el espacio verde (recientemente reinaugurado).
Los efectivos que acudieron, tras los llamados al 911, integran distintos grupos en la fuerza del orden (Comando, GRIM I, II, IV y comisaría Décimo Octava).
En número suficiente, lograron un eficaz procedimiento con la colaboración imprescindible de los agentes municipales.
En el procedimiento, policías e inspectores secuestraron 28 motocicletas por diferentes violaciones a la seguridad ciudadana y falta de documentación de los vehículos. Los rodados secuestrados fueron trasladados hasta la Dirección General de Tránsito Municipal.
En la madrugada del sábado 3 de enero, hace apenas un par de semanas, efectivos de la Policía de Corrientes e inspectores de la Municipalidad capitalina llevaron adelante un eficaz y contundente operativo de control en ese mismo lugar: la plaza del Mercosur.
En esa oportunidad, al igual que este fin de semana, el procedimiento se concretó por la presencia de un numeroso grupo de motociclistas que se encontraban generando desorden y disturbios en la vía pública y quienes en otras oportunidades fueron sindicados como autores de actos de vandalismos contra los juegos del lugar.
En aquella oportunidad, el procedimiento concluyó con 48 motocicletas y un automóvil secuestrados.
Fuente: diarioepoca.com.ar