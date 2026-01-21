Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, en la mañana de hoy 21-01-26, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido, lograron tras diligenciar una orden de allanamiento hallar y recuperar elementos que habrían sido denunciados como sustraídos.
Los distintos trabajos investigativos
desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a
diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calles por calle
Liniers y 478, donde lograron recuperar una caja de primeros auxilios, la cual
sería de interés para la causa que se investiga.
Al respecto, lo recuperado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.