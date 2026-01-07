Tras allanamiento la Policía secuestró una moto, dinero, joyas y celulares de dudosa procedencia, hay un demorado

El procedimiento se realizó luego de tomar
conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada por calle
Cocomarola y el cual damnificara a una mujer mayor de edad, por lo que, los
citados efectivos realizaron amplias tareas investigativas, posibilitando el
diligenciamiento de una orden judicial llevada a cabo alrededor de las 17:00 horas, en un domicilio
ubicado en el barrio Laguna Seca, lugar donde se procedió al secuestro
preventivo de dinero en efectivo y joyas, las cuales estarían presuntamente
vinculados al hecho, además, bajo las formalidades legales secuestraron una
motocicleta, celulares, una tablet, una netbook, una cámara digital, chalecos
refractarios, entre otras, los cuales el morador no supo acreditar
fehacientemente la propiedad ni procedencia de los mismos, en la oportunidad
también aprehendieron a un hombre – alias vieja, de 55 años de edad-, quien
quedo a disposición de la justicia.
El aprehendido junto a lo secuestrado fue trasladado
a la citada unidad donde se prosiguieron con los tramites de rigor, con la
intervención de las autoridades judiciales en turno.