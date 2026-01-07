miércoles, 7 de enero de 2026

Tras allanamiento la Policía secuestró una moto, dinero, joyas y celulares de dudosa procedencia, hay un demorado

En la tarde de ayer 06-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, en el marco de una causa judicial que se investiga, luego de realizar amplias tareas de investigación en relación a un hecho delictivo, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y aprehendieron a un hombre.

El procedimiento se realizó luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada por calle Cocomarola y el cual damnificara a una mujer mayor de edad, por lo que, los citados efectivos realizaron amplias tareas investigativas, posibilitando el diligenciamiento de una orden judicial llevada a cabo  alrededor de las 17:00 horas, en un domicilio ubicado en el barrio Laguna Seca, lugar donde se procedió al secuestro preventivo de dinero en efectivo y joyas, las cuales estarían presuntamente vinculados al hecho, además, bajo las formalidades legales secuestraron una motocicleta, celulares, una tablet, una netbook, una cámara digital, chalecos refractarios, entre otras, los cuales el morador no supo acreditar fehacientemente la propiedad ni procedencia de los mismos, en la oportunidad también aprehendieron a un hombre – alias vieja, de 55 años de edad-, quien quedo a disposición de la justicia.  

El aprehendido junto a lo secuestrado fue trasladado a la citada unidad donde se prosiguieron con los tramites de rigor, con la intervención de las autoridades judiciales en turno.