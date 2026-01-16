Tras allanamiento la Policía secuestró plantas de marihuana

En horas de la mañana de ayer 15-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron plantas de marihuana.
Los distintos trabajos investigativos desplegados en
relación a un legajo judicial, llevó a los efectivos a diligenciar una orden de
allanamiento en un domicilio ubicado en calles Suipacha y Las Heras, lugar
donde si bien no hallaron elementos de interés en la presente causa,
visualizaron cuatro plantas presumiblemente de marihuana, ante lo cual, se
procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.