Tras allanamiento recuperan elementos robados, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy
24-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo tercera urbana, en el
marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad
fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, procedieron
al secuestro de prendas de vestir y una manguera, además de la detención del
presunto autor del hecho.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados llevaron a los efectivos a diligenciar una orden de
allanamiento, en un domicilio ubicado en el Barrio Parana, para lo cual
contaron con la valiosa colaboración de sus pares de la División GTO, Unidad especial
anti arrebatos y personal de la Comisaría décimo quinta urbana.
En ese marco, tras el registro
hallaron y secuestraron prendas de vestir como ser, un short de jeans, una
gorra de color blanca y una manguera, los cuales guardarían relación con el
hecho y detuvieron a un sujeto de 25 años de edad, sindicado como presunto
autor del ilícito.
El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.