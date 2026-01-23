Tras un rápido accionar demoran a dos personas y recuperan elementos robados

Primeramente, los citados efectivos,
recibieron la alerta de un grupo de personas en el asentamiento ubicado por
calle Alberdi, quienes aparentemente trasladaban varios elementos de dudosa
procedencia, por tal motivo y de manera inmediata acudieron al lugar,
visualizando a varias personas, quienes, al notar la presencia de los mismos,
abandonaron en la vía pública un tubo de gas – de 10 kilogramos- el cual fue
secuestrado preventivamente.
Posteriormente y siguiendo la línea
investigativa, tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en una
vivienda particular del barrio Galván, donde personas de identidad desconocida
sustrajeron varias cosas, entre ellas, el elemento antes secuestrado.
Al respecto, iniciaron un trabajo de
investigación en conjunto a sus pares de la Unidad Especial de Antiarrebatos y el
Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando rastrillajes y tareas
investigativas, logrando en una zona de baldío, hallar y recuperar una
bicicleta -rodado 29”-, un televisor – marca Noblex de 43”-, una mochila
conteniendo en su interior un gato hidráulico y varias herramientas, también
aprehendieron a una mujer de 18 años de edad, quien poseía entre sus
pertenecías dos tablets y una caja de herramientas, los cuales aparentemente
serian los denunciados como sustraídos.
Por último, los efectivos de la Comisaria 12da
Urbana, aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como
uno de los presuntos autores del hecho.
Los aprehendidos junto a lo recuperado fueron
puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.