viernes, 23 de enero de 2026

Tras un rápido accionar demoran a dos personas y recuperan elementos robados

En la mañana de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda del barrio Galván y por el cual, tras un rápido accionar, lograron aprehender a dos personas presuntamente vinculadas al hecho, además, recuperaron varias cosas que fueran denuncias como sustraídas.

Primeramente, los citados efectivos, recibieron la alerta de un grupo de personas en el asentamiento ubicado por calle Alberdi, quienes aparentemente trasladaban varios elementos de dudosa procedencia, por tal motivo y de manera inmediata acudieron al lugar, visualizando a varias personas, quienes, al notar la presencia de los mismos, abandonaron en la vía pública un tubo de gas – de 10 kilogramos- el cual fue secuestrado preventivamente.

Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda particular del barrio Galván, donde personas de identidad desconocida sustrajeron varias cosas, entre ellas, el elemento antes secuestrado.

Al respecto, iniciaron un trabajo de investigación en conjunto a sus pares de la Unidad Especial de Antiarrebatos y el Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando rastrillajes y tareas investigativas, logrando en una zona de baldío, hallar y recuperar una bicicleta -rodado 29”-, un televisor – marca Noblex de 43”-, una mochila conteniendo en su interior un gato hidráulico y varias herramientas, también aprehendieron a una mujer de 18 años de edad, quien poseía entre sus pertenecías dos tablets y una caja de herramientas, los cuales aparentemente serian los denunciados como sustraídos.

Por último, los efectivos de la Comisaria 12da Urbana, aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como uno de los presuntos autores del hecho.

Los aprehendidos junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.