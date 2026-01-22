Un agricultor intentó escaparse de un control vial con más de 193 kilos de marihuana

El ciudadano aceleró la marcha y emprendió una huida, trasponiendo el dispositivo de la Fuerza.
Se decomisó 300 paquetes rectangulares que contenían la sustancia vegetal, dinero en efectivo y elementos importantes para la causa, como así también se detuvo al involucrado por el tráfico de estupefacientes.
Ayer, sobre la Ruta Nacional N° 14 a la altura del kilómetro 977, los integrantes del Escuadrón 49 “San Vicente” llevaron a cabo las señales de tránsito para que el chofer de un vehículo Chevrolet Corsa disminuyera la velocidad y se detuviera sobre la banquina, pero el mismo hizo caso omiso y aceleró la marcha, trasponiendo el dispositivo de la Fuerza.
Ante ello, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptar el automóvil en cercanías a la rotonda de acceso a la ciudad de San Vicente, donde solicitaron que el sospechoso descendiera del rodado.
Se procedió a registrar la documentación del hombre, quien se trataría de un agricultor procedente de la localidad misionera de San Pedro. Luego, en presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron el interior del vehículo y descubrieron que estaba cargado con 20 bultos, los cuales acondicionaba 300 ladrillos que emanaba un fuerte olor a marihuana.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron la existencia de 193 kilos 880 gramos de cannabis sativa.
Intervinieron en este operativo, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que dispusieron el labrado de las actuaciones como así también la incautación de la droga, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, el involucrado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.