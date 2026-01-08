jueves, 8 de enero de 2026

Un hombre murió atragantado en el predio del Gaucho Gil en Mercedes

En horas de la mañana de hoy 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Mercedes, en colaboración con la unidad fiscal en turno, dieron inicio a diligencias investigativas, luego de tomar conocimiento que un hombre se habría descompensado cuando aparentemente consumía algún tipo de comestible, y lo que le habría provocado la obstrucción de su vía respiratorio, lo cual luego presumiblemente lamentablemente le produjo su deceso.

Conforme a las primeras averiguaciones, del hecho habrían tomado conocimiento cerca de las 07.00 horas, cuando en un sector de estacionamiento en las adyacencias del gauchito gil, por Ruta Nacional N°123 km 103, un hombre de 64 años (oriundo de Bs As - vino con un contingente de turistas), tenía dificultades para respirar, quien pese a ser auxiliado rápidamente, se habría producido su deceso.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la morgue local a efectos de practicársele el examen médico correspondiente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.