Un hombre murió atragantado en el predio del Gaucho Gil en Mercedes

En horas de la mañana de hoy 08-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Mercedes, en colaboración con la unidad fiscal en turno, dieron inicio a diligencias investigativas, luego de tomar conocimiento que un hombre se habría descompensado cuando aparentemente consumía algún tipo de comestible, y lo que le habría provocado la obstrucción de su vía respiratorio, lo cual luego presumiblemente lamentablemente le produjo su deceso.
Conforme a las primeras averiguaciones, del hecho
habrían tomado conocimiento cerca de las 07.00 horas, cuando en un sector de
estacionamiento en las adyacencias del gauchito gil, por Ruta Nacional N°123 km
103, un hombre de 64 años (oriundo de Bs As - vino con un contingente de
turistas), tenía dificultades para respirar, quien pese a ser auxiliado
rápidamente, se habría producido su deceso.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad
fiscal interviniente, siendo trasladado a la morgue local a efectos de
practicársele el examen médico correspondiente, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.