jueves, 29 de enero de 2026

Un joven fue hallado sin vida en la vereda de un asentamiento

En horas de la mañana de hoy 29-01-26, efectivos de la Comisaría Décimo Octava Urbana, tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en los pasillos del asentamiento del barrio San Jorge.

El hecho fue habría ocurrido alrededor de las 08:00 horas, cuando un transeúnte del lugar encontró el cuerpo en uno de los pasillos del asentamiento, en inmediaciones de las calles Tupac Amaru y Thames, por tal motivo los mencionados efectivos pusieron en conocimiento a la unidad fiscal en turno y según los primeros informes médicos, el cuerpo no presentaba lesiones punzocortantes, heridas de arma de fuego ni signos de electrocución, al no observarse puntos de entrada ni salida de energía, en este sentido al no poder determinarse en primera instancia la causa del deceso, se dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense para la realización de la correspondiente autopsia médico-legal.

Cabe señalar que, al momento del hallazgo, la persona fallecida no portaba documentación, realizándose un sondeo entre los vecinos del lugar, sin que se lograra establecer su identidad, ya que no sería conocida en la zona.

Al respecto, en la citada dependencia policial se llevan adelante Las actuaciones correspondientes a fin de esclarecer el hecho.

Foto: www.radiodos.com.ar