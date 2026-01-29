Un joven fue hallado sin vida en la vereda de un asentamiento

El hecho fue habría ocurrido alrededor de las 08:00
horas, cuando un transeúnte del lugar encontró el cuerpo en uno de los pasillos
del asentamiento, en inmediaciones de las calles Tupac Amaru y Thames, por tal
motivo los mencionados efectivos pusieron en conocimiento a la unidad fiscal en
turno y según los primeros informes médicos, el cuerpo no presentaba lesiones
punzocortantes, heridas de arma de fuego ni signos de electrocución, al no
observarse puntos de entrada ni salida de energía, en este sentido al no poder
determinarse en primera instancia la causa del deceso, se dispuso el traslado
del cuerpo al Instituto Médico Forense para la realización de la
correspondiente autopsia médico-legal.
Cabe señalar que, al momento del hallazgo, la
persona fallecida no portaba documentación, realizándose un sondeo entre los
vecinos del lugar, sin que se lograra establecer su identidad, ya que no sería
conocida en la zona.
Al respecto, en la citada dependencia policial se llevan adelante Las actuaciones correspondientes a fin de esclarecer el hecho.
Foto: www.radiodos.com.ar