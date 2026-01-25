domingo, 25 de enero de 2026

Un motociclista murió tras chocar contra un automóvil en Ruta 43

En la noche de ayer 24-01-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana habrían tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Provincial Nº 43 a la altura del kilómetro 3 aproximadamente, intersección de calle Caburei, lugar donde por causas y circunstancias que se investigan, un automóvil y una motocicleta habrían colisionado, resultando un hombre fallecido.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 20:30 horas, y tuvo como protagonista a un vehículo automotor –marca Fiat Idea- conducido por un hombre de 69 años de edad y una motocicleta -marca Honda XR 150 cc.- guiado por un hombre de apellido García, de 32 años de edad. A consecuencia del mismo, el conductor del rodado menor, perdió la vida en el lugar.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.