Un motociclista murió tras chocar contra un automóvil en Ruta 43

En la noche de ayer 24-01-26,
efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana habrían tomado
conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Provincial Nº 43 a la
altura del kilómetro 3 aproximadamente, intersección de calle Caburei, lugar donde
por causas y circunstancias que se investigan, un automóvil y una motocicleta
habrían colisionado, resultando un hombre fallecido.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 20:30 horas, y tuvo como
protagonista a un vehículo automotor –marca Fiat Idea- conducido por un hombre
de 69 años de edad y una motocicleta -marca Honda XR 150 cc.- guiado por un
hombre de apellido García, de 32 años de edad. A consecuencia del mismo, el
conductor del rodado menor, perdió la vida en el lugar.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.