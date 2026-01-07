Unos 450 policías ya trabajan en el dispositivo de seguridad por la festividad del Gauchito Gil en Mercedes

El lanzamiento del operativo especial contó con la presencia del Subjefe de Policía Crio.
Gral. Walter Dario Aceval, el Director General de Coordinación e Interior Crio.
Gral. Gauna Héctor Daniel, el Director del Seguridad Vial Crio. Gral. Eduardo
Felipe Dip, el Director de la Unidad Regional IIIº Crio. Mayor Lima Juan Ramon
y demás autoridades presentes.
La Policía cumple un rol fundamental en el control
del tránsito vehicular con el objetivo de que no se produzcan extensas colas,
ante la masiva concurrencia de fieles que todos los años arriban para
participar de la festividad del 8 de enero que es el aniversario del
fallecimiento de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez.
Fueron afectados efectivos de las dependencias
policiales de las localidades cercanas y de alrededores, así como los jefes de
área que trabajarán en el dispositivo que se implementará hasta el jueves 9.
Cabe señalar que la actividad se centra en el predio
del Gaucho Gil ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº123.
Con el fin de brindar un servicio a la altura de las
circunstancias y acorde a la masiva concurrencia, fueron afectados más de 450
policías, decenas de móviles y patrulleros, así como equipos de tecnología como
ser los Drones de Seguridad.
En consecuencia, el tránsito vehicular por las rutas
que comunican con ese punto de masiva concurrencia se verá afectado, incluso
con alertas de desvíos y re direccionamientos.