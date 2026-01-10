sábado, 10 de enero de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer y madrugada de hoy 10-01-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 16.30 horas, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que una persona se encontraría sobre el puente General Belgrano, en cercanías de las barandas con aparentes intenciones de arrojarse a las aguas, por lo que, al dirigirse de manera inmediata, para resguardar su vida, procediendo a su identificación, tratándose de un joven de 32 años de edad.

De igual forma, cerca de las 02.00 horas, en inmediaciones de Av. La Paz y calle Chubut, divisaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta 110c.c., realizando maniobras peligrosas, quienes, al advertir la presencia policial, hacen caso omiso e intentan huir del lugar, siendo alcanzados y demorados.

Así mismo, alrededor de las 02.30 horas, en inmediaciones de Av. Raul Alfonsin y calle Justino Solari, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto -mayor de edad-, que se encontraba merodeando y habría intentado abrir la puerta de una delegación municipal.

El otro procedimiento lo realizaron, cerca de las 03.30 horas, cuando en inmediaciones de calle Zaragoza al 100, divisan un vehículo realizando maniobras peligrosas con el conductor en aparente estado de ebriedad, y tras ser demorado y con la valiosa colaboración de personal de tránsito municipal dio positivo para el control de alcoholemia.

En tanto, cerca de las 05.00 horas, continuando con los trabajos de prevención, en Avenida Laprida y calle Gallardo, tras ser alertados por el SIS 911, que un sujeto había intentado ingresar a un domicilio, por lo que finalmente lograron localizar y demorar a esta persona.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los tramites de cada caso.