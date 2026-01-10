Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo
realizaron, cerca de las 16.30 horas, tras ser alertados por el sistema
integral de seguridad 911, que una persona se encontraría sobre el puente
General Belgrano, en cercanías de las barandas con aparentes intenciones de
arrojarse a las aguas, por lo que, al dirigirse de manera inmediata, para
resguardar su vida, procediendo a su identificación, tratándose de un joven de
32 años de edad.
De igual forma, cerca de las 02.00 horas, en
inmediaciones de Av. La Paz y calle Chubut, divisaron a dos jóvenes a bordo de
una motocicleta 110c.c., realizando maniobras peligrosas, quienes, al advertir
la presencia policial, hacen caso omiso e intentan huir del lugar, siendo
alcanzados y demorados.
Así mismo, alrededor de las 02.30 horas, en
inmediaciones de Av. Raul Alfonsin y calle Justino Solari, tras ser alertados
por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un sujeto -mayor de
edad-, que se encontraba merodeando y habría intentado abrir la puerta de una
delegación municipal.
El otro procedimiento lo realizaron, cerca de las 03.30 horas, cuando en inmediaciones de calle Zaragoza al 100, divisan un vehículo realizando maniobras peligrosas con el conductor en aparente estado de ebriedad, y tras ser demorado y con la valiosa colaboración de personal de tránsito municipal dio positivo para el control de alcoholemia.
En tanto, cerca de las 05.00 horas, continuando con los trabajos de prevención, en Avenida Laprida y calle Gallardo, tras ser alertados por el SIS 911, que un sujeto había intentado ingresar a un domicilio, por lo que finalmente lograron localizar y demorar a esta persona.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados
a las comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los tramites de cada
caso.