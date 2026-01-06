Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron,
cerca de las 01.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles 9 de
julio y Entre Ríos, divisan a un sujeto que resultó ser de 44 años de edad, que
estaba ocasionando disturbio en la vía pública causando intranquilidad a los
transeúntes, por lo cual proceden a la demora preventiva del mismo.
De igual forma, cerca de las 04.30horas,
encontrándose en cercanías de calles Rio Chico al 5600, identificaron a un
sujeto de 23 años de edad, quien se encontraba merodeando observando el
interior de los domicilios y vehículos estacionados, el mismo al ser abordado
no supo justificar su presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarias
jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites del caso.