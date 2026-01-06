martes, 6 de enero de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 06-01-26, efectivos policiales del comando de patrullas en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a dos sujetos.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 01.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles 9 de julio y Entre Ríos, divisan a un sujeto que resultó ser de 44 años de edad, que estaba ocasionando disturbio en la vía pública causando intranquilidad a los transeúntes, por lo cual proceden a la demora preventiva del mismo.

De igual forma, cerca de las 04.30horas, encontrándose en cercanías de calles Rio Chico al 5600, identificaron a un sujeto de 23 años de edad, quien se encontraba merodeando observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados, el mismo al ser abordado no supo justificar su presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarias jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites del caso.