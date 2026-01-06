Varios demorados en operativos de contralor

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 06-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, GRIM Nº2,4 y 5, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 02:30 hasta las 04:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, siendo demoradas cuatro de ellas, además, realizaron controles de
diferentes vehículos que transitaban por la zona.
Posteriormente en la mencionada comisaria
continuaron con las diligencias al respecto.