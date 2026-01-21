Varios demorados y motos secuestras en operativos de contralor

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de ayer 20-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima Primera Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, G.R.I.M. II, IV y V, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 02:30 hasta las 04:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron y demoraron a 12 personas para averiguación de
sus antecedentes, resultando una de ellas con pedido de captura activo por
parte de las autoridades de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
además, realizaron controles de diferentes vehículos que transitaban por la
zona, secuestrando preventivamente 3 motocicletas, las cuales no contaban con
la documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.