Allanamiento en el B° 17 de Agosto: La Policía secuestró un revolver calibre 38

En la tarde de ayer 14-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron un arma de fuego.
Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los mencionados policías con la colaboración de personal del Grupo de Táctico de Operaciones -G.T.O.- a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio 17 de Agosto de esa ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron de un Revolver -calibre .38- , el cual contenía cuatro proyectiles en su tambor.
Lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.