Allanamiento en el B° San Marcelo: La Policía secuestró 47 celulares, equipos de electrónica y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron Personal de la División Anti arrebatos,
con el apoyo de los grupos especiales luego de diversos trabajos de
investigación y cuyas tareas posibilitaron que con la orden judicial respectiva
se diligenciara un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Siracusa y
Ramos Mejía del Barrio San Marcelo, en relación a la sustracción de 2 teléfonos
celulares recientemente (los cuales fueron recuperados en este procedimiento).
Es así que una vez en el lugar y tras la inspección, hallaron un total de
47 teléfonos celulares (de los cuales 27 son de alta gama marca Apple iPhone),
cuatro computadoras tipo notebooks, una Tablet, un binocular profesional, una
motosierra, cinco bicicletas de distintos rodados, un aire acondicionado y un
ventilador, entre otros elementos, los cuales presentaban características
compatibles con una posible procedencia ilícita, motivo por el cual se procedió
a su secuestro preventivo. Además de la detención de un hombre de 33 años para
establecer el tipo y grado de vinculación que el mismo pudiera tener con el
hecho investigado
Cabe señalar que en el lugar se contó con la presencia del Jefe de
Policía de Corrientes Crío. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Crio Gral.
Galarza José Mario Director de Seguridad y Prevención del Delito y otras
autoridades policiales.
El sujeto detenido junto con las cosas secuestradas fue puesto a
disposición de las autoridades judiciales en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites de rigor que
corresponden.