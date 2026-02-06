viernes, 6 de febrero de 2026

Allanamientos en Bella Vista: Demoran a dos personas, secuestran varios elementos y un automóvil buscado por la justicia

En el marco investigativo relacionado a un ilícito registrado días atrás en un corralón en la localidad de Bella Vista, en la mañana de ayer 05-02-26 personal policial dependientes de la Dirección de Investigación Criminal en forma conjunta con el grupo especial PAR diligenciaron varias órdenes de allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad capital.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, 3 relojes, perfumes, una barreta y prendas de vestir varias, relacionados presuntamente a la causa que se investiga; así también, por cuerda separada secuestraron un automóvil -marca Toyota Etios- el cual, según las primeras averiguaciones efectuadas se logró determinar que el mismo registraría pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así mismo, en los procedimientos, se logró la aprehensión de dos personas y la demora de uno -todos mayores de edad- quienes tendrían presuntamente relación con el hecho que se investiga. Siendo puestos a disposición de la justicia junto a los secuestrado y trasladados hasta la mencionada Dirección a fin de continuar con las diligencias del caso.

Cabe señalar, que el pasado 04-02-26 se llevó a cabo cinco allanamientos relacionados a otro hecho -robo a una agroquímica- también registrado en la localidad de Bella Vista.