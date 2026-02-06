Allanamientos en Bella Vista: Demoran a dos personas, secuestran varios elementos y un automóvil buscado por la justicia

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar
dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, 3 relojes, perfumes, una barreta y
prendas de vestir varias, relacionados presuntamente a la causa que se
investiga; así también, por cuerda separada secuestraron un automóvil -marca
Toyota Etios- el cual, según las primeras averiguaciones efectuadas se logró
determinar que el mismo registraría pedido de secuestro por parte de las
autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así mismo, en los procedimientos, se logró la aprehensión de dos personas
y la demora de uno -todos mayores de edad- quienes tendrían presuntamente
relación con el hecho que se investiga. Siendo puestos a disposición de la
justicia junto a los secuestrado y trasladados hasta la mencionada Dirección a fin
de continuar con las diligencias del caso.
Cabe señalar, que el pasado 04-02-26 se llevó a cabo cinco allanamientos relacionados a otro hecho -robo a una agroquímica- también registrado en la localidad de Bella Vista.