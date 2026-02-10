martes, 10 de febrero de 2026

Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Secuestran dos motos y un auto robados en Bs. As. y hallan un desarmadero clandestino

Efectivos de la División de Investigación Criminal, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en turno, llevaron adelante tareas investigativas en el marco de una causa judicial en trámite y lograron, durante la tarde de este lunes, diligenciar un total de cinco órdenes de allanamiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 14 y se realizaron de manera conjunta con las Comisarías de Distrito Primera, Segunda, Tercera y la Comisaría de la Mujer y el Menor, además del GTO, el Comando de Patrullas y la División Canes, logrando el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante los operativos, la Policía incautó dos motocicletas, una Yamaha de 125cc y una Honda Tornado de 250cc, además de un automóvil Peugeot 307 que, según las averiguaciones realizadas, tendría pedido de secuestro por parte de autoridades de la provincia de Buenos Aires, junto con moto partes, teléfonos celulares y documentación variada.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, con el objetivo de continuar con las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.