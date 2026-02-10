Allanamientos en Curuzú Cuatiá: Secuestran dos motos y un auto robados en Bs. As. y hallan un desarmadero clandestino

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 14 y se realizaron de
manera conjunta con las Comisarías de Distrito Primera, Segunda, Tercera y la
Comisaría de la Mujer y el Menor, además del GTO, el Comando de Patrullas y la
División Canes, logrando el secuestro de diversos elementos de interés para la
causa.
Durante los operativos, la Policía incautó dos motocicletas, una Yamaha
de 125cc y una Honda Tornado de 250cc, además de un automóvil Peugeot 307 que,
según las averiguaciones realizadas, tendría pedido de secuestro por parte de
autoridades de la provincia de Buenos Aires, junto con moto partes, teléfonos
celulares y documentación variada.
Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, con el objetivo de continuar con las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.