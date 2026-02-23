Allanamientos en el B° Cichero: Demoran a un hombre y secuestran elementos vinculados a una causa judicial

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar órdenes de allanamientos, en domicilios ubicados en el Barrio Cichero, para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de la División Policía de alto riesgo -P.A.R.-, División infantería, División Canes K9.
En ese marco procedieron al secuestro de 15 teléfonos celulares, 9 computadoras portátil, una Tablet, dos máquinas de cortar pelo, planchita de pelo, secador de pelo, dinero en efectivo, accesorios de bijouterie, entre otras cosas, las cuales se hallarían presuntamente relacionados al hecho que se investiga y otros de dudosa procedencia. Así mismo, procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, sindicado como presunto autor del hecho y demoraron a otra persona de 31 años de edad.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.