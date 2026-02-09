Amado Bompland: Tras allanamientos demoran a dos jóvenes por abigeato

Los distintos trabajos investigativos desplegados en relación a un
supuesto abigeato ocurrido días atrás donde habrían sorprendido a tres personas
faenando dos animales dentro de una forestación cercana a la localidad demorando
en ese momento a un joven de 20 años, mientras que otros dos involucrados
lograron darse a la fuga, en este sentido los mencionados policías procedieron
a diligenciar allanamientos logrando la aprehensión de dos jóvenes mayores de
edad, quienes estarían vinculados a la causa que se investiga.
Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.