lunes, 9 de febrero de 2026

Amado Bompland: Tras allanamientos demoran a dos jóvenes por abigeato

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Amado Bonpland, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido días atrás, tras diligenciar allanamientos aprehendieron a dos jóvenes mayores de edad.

Los distintos trabajos investigativos desplegados en relación a un supuesto abigeato ocurrido días atrás donde habrían sorprendido a tres personas faenando dos animales dentro de una forestación cercana a la localidad demorando en ese momento a un joven de 20 años, mientras que otros dos involucrados lograron darse a la fuga, en este sentido los mencionados policías procedieron a diligenciar allanamientos logrando la aprehensión de dos jóvenes mayores de edad, quienes estarían vinculados a la causa que se investiga.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.