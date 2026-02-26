Bella Vista: Secuestran 80 kg. de carne no apta para el consumo

El primer procedimiento se realizó en un local comercial del Barrio San Cayetano, lugar donde se constató la existencia de aproximadamente 50 kilogramos aproximadamente de carne de distintos cortes almacenados en freezers, los cuales no contaban con los correspondientes sellos de control sanitario, por lo que, ante esta situación, la totalidad de la mercadería fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes
En un segundo procedimiento, realizado en una carnicería de la ciudad, se detectaron 38 kilogramos aproximadamente de carne en mal estado de conservación, por lo que se procedió a su secuestro.
Lo secuestrado en ambas oportunidades fue puesto a disposición de la justicia y trasladado para su desnaturalización, iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.