Camionero y su familia terminaron lesionados tras vuelco en Ruta Nacional 14

Cuatro integrantes de una familia oriunda de Leandro N. Alem, Misiones resultaron lesionados esta mañana, luego que el camión en el que viajaban y que llevaba un Container de carga, se cruzara de carril, "mordiera" la banquina y volcara por varios metros, sobre la ruta nacional 14, para terminar sobre el carril contrario. Fue a la altura del kilómetro 505, casi en el cruce de ruta nacional N° 123, cerca de Paso de los Libres
Se trata del conductor del vehículo, su esposa y dos menores de edad, un adolescente y una niña.
Efectivos del Destacamento BV P Libres llegaron alrededor de las 6.30 a la escena y pudieron poner a salvo a las víctimas, que fueron trasladados de urgencia al Hospital local.
Presentaban traumatismos multiples, pero al parecer ninguno revestía gravedad. Investigan las causas.
Con datos de Roberto Zorrilla (periodista diario época)