Con maniobras de RCP la Policía salvó la vida de un bebé

El procedimiento, lo concretaron
el Oficial Principal Puente, oficial subayte Zamora Carlos y Sargento jeda
Gaston, quienes circulaban por Avenida Laprida esquina Pedro Laplace, Barrio
San Geronimo de esta ciudad, lugar donde observaron a una mujer circulando a
bordo de un automóvil, en total estado de desesperación, quien trasladaba a un
menor de edad quien aparentemente se encontraba con dificultades para respirar.
Es por ello, que los mencionados
efectivos de forma inmediata realizaron el trasbordo de la mujer y el menor de
un año de edad al móvil policial, llevando de urgencia al Hospital Pediátrico
para lo cual también contaron con la colaboración de otros móviles mediante un
cordón dispuesto por el SIS 911; Así mismo le efectuaron maniobras de RCP al
menor, logrando de esta manera reanimar y estabilizar al mismo, logrando llegar
con vida al Hospital pediátrico Juan Pablo II, donde recibió las atenciones
médicas.
Es importante resaltar la oportuna y rápido accionar de los efectivos, quienes no dudaron en realizar las primeras maniobras, el cual fue fundamental para salvar la vida de la menor.