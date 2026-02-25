miércoles, 25 de febrero de 2026

Con maniobras de RCP la Policía salvó la vida de un bebé

En horas de la tarde de ayer 24-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría décimo sexta Urbana en momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron tras un eficaz y efectivo trabajo, salvar la vida de un menor de 1 año de edad, utilizando maniobras de RCP.

El procedimiento, lo concretaron el Oficial Principal Puente, oficial subayte Zamora Carlos y Sargento jeda Gaston, quienes circulaban por Avenida Laprida esquina Pedro Laplace, Barrio San Geronimo de esta ciudad, lugar donde observaron a una mujer circulando a bordo de un automóvil, en total estado de desesperación, quien trasladaba a un menor de edad quien aparentemente se encontraba con dificultades para respirar.

Es por ello, que los mencionados efectivos de forma inmediata realizaron el trasbordo de la mujer y el menor de un año de edad al móvil policial, llevando de urgencia al Hospital Pediátrico para lo cual también contaron con la colaboración de otros móviles mediante un cordón dispuesto por el SIS 911; Así mismo le efectuaron maniobras de RCP al menor, logrando de esta manera reanimar y estabilizar al mismo, logrando llegar con vida al Hospital pediátrico Juan Pablo II, donde recibió las atenciones médicas.

Es importante resaltar la oportuna y rápido accionar de los efectivos, quienes no dudaron en realizar las primeras maniobras, el cual fue fundamental para salvar la vida de la menor.