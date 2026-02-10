Concepción: Buscan a un hombre vinculado a un incendio forestal

Personal policial de la Unidad Especial de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, solicita la colaboración a la población en general, quien pueda aportar datos ciertos o lograr identificar a una persona por medio un retrato hablado -identikit- realizado a raíz de una causa iniciada de oficio por supuesto incendio registrado en una forestal ubicado en el Paraje Batel de esa localidad.
Cabe señalar, que con la
recaudación de datos se pudo determinar que la persona tendría las siguientes
características físicas; de 1,80 de estatura aproximadamente, tes morena, con
barba y al momento del hecho fue visto con short de color amarillo y remera.
Asimismo, a los medios de prensa se solicita la colaboración para la publicación y circulación de la imagen a fin de obtener información que ayude de identificar al mismo.