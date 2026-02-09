lunes, 9 de febrero de 2026

Conocé “Más Útil”, la promo del Banco de Corrientes para el inicio de clases

DESCUENTOS Y CUOTAS SIN INTERÉS
Del 9 al 28 de febrero, la banca pública correntina brindará un 30% de descuento, en

hasta 3 cuotas sin interés, para compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en

comercios adheridos, pagando exclusivamente con la billetera MÁSBanCo MODO.

El Banco de Corrientes (BanCo) brindará importantes beneficios y descuentos en el marco

del regreso a clases de miles de estudiantes correntinos de los diferentes niveles

educativos. La entidad financiera correntina reafirma su compromiso con las familias a

través de la promoción “Más Útil”, que posibilitará un ahorro significativo para los

clientes en la compra de artículos escolares y más.

La promoción será los lunes y miércoles, del 9 al 28 de febrero, y permitirá a los clientes

acceder a un descuento de 30%, con tope de reintegro de $30.000, pagando

exclusivamente con la billetera MÁSBanCo MODO, y abonando con tarjetas de crédito

Visa o Mastercard del BanCo de Corrientes. Además, ofrece un financiamiento de hasta

3 cuotas sin interés. De esta manera, los días 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero se podrá

hacer uso de esta promoción exclusiva de cara al inicio de clases.

Para conocer bases, condiciones y comercios adheridos a este programa, las personas

interesadas podrán ingresar a https://promosdelbanco.com/