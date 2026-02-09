Conocé “Más Útil”, la promo del Banco de Corrientes para el inicio de clases

hasta 3 cuotas sin interés, para
compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en
comercios adheridos, pagando
exclusivamente con la billetera MÁSBanCo MODO.
El Banco de Corrientes (BanCo)
brindará importantes beneficios y descuentos en el marco
del regreso a clases de miles de
estudiantes correntinos de los diferentes niveles
educativos. La entidad financiera
correntina reafirma su compromiso con las familias a
través de la promoción “Más
Útil”, que posibilitará un ahorro significativo para los
clientes en la compra de
artículos escolares y más.
La promoción será los lunes y
miércoles, del 9 al 28 de febrero, y permitirá a los clientes
acceder a un descuento de 30%,
con tope de reintegro de $30.000, pagando
exclusivamente con la billetera
MÁSBanCo MODO, y abonando con tarjetas de crédito
Visa o Mastercard del BanCo de
Corrientes. Además, ofrece un financiamiento de hasta
3 cuotas sin interés. De esta
manera, los días 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero se podrá
hacer uso de esta promoción
exclusiva de cara al inicio de clases.
Para conocer bases, condiciones y
comercios adheridos a este programa, las personas
interesadas podrán ingresar a
https://promosdelbanco.com/