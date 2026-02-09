Controles en carnicerías de Esquina: La Policía secuestró carne no apta para el consumo

En el marco del Plan Integral de Prevención del Abigeato, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina de forma conjunta con el personal del Area de Bromatología de la Municipalidad de esa localidad, realizó controles e inspecciones en carnicerías secuestrando en la oportunidad productos cárnicos no aptos para el consumo humano.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en una de las carnicerías de la
mencionada localidad del Barrio Las Palmeras, donde secuestraron un total de
37,7 kilos de carnes de distintos cortes, por falta de sellos sanitarios
correspondientes los cuales fueron inspeccionados por el veterinario policial.
Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado para su desnaturalización mediante incineración correspondiente.