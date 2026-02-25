Curuzú Cuatía: La Policía secuestró aires comprimidos, balines y armas de fuego sin documentaciones

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Curuzu Cuatia, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho -por supuesto maltrato animal- y por el cual, tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron secuestrar aires comprimidos y balines que interesarían a la causa, entre otros elementos.
El procedimiento, lo concretaron en la jornada de ayer 24-02-26, en un domicilio ubicado por calle Las Heras 800 aproximadamente, lugar donde secuestraron aires comprimidos de diferentes calibres y balines reaccionados presuntamente a la causa que se investiga; asimismo, por cuerda separada se logró hallar y secuestrar armas de fuego (pistolas, escopetas, revolver de diferentes calibres) diferentes cartuchos y una mira telescópica.
Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.