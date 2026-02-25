Daños materiales tras incendio de un depósito

En horas de la noche de ayer 24-02-26, efectivos policiales de la Dirección General de Lucha contra el Fuego, tomaron conocimiento a través del sistema integral de seguridad (S.I.S.) 911 que, por causas que se tratan de establecer; se estaría produciendo el incendio de un depósito, ubicado en inmediaciones de calle Hipolito Irigoyen entre Uruguay y Paraguay.
Por tal motivo y con la premura del caso, los funcionarios se constituyeron inmediatamente en el lugar, donde constataron que, en el sector del depósito de muebles, efectivamente se estaba registrando un incendio del tipo declarado y de gran magnitud y por lo cual, debieron intervenir varias dotaciones de autobombas y con la colaboración de Bomberos voluntarios, procedieron a efectuar las labores específicas, logrando apagar el fuego en su totalidad, llevándose a cabo en el lugar las tareas preventivas del caso.
Al respecto, se efectuaron las diligencias pertinentes, mientras que en la citada Comisaría jurisdiccional, se realizan los trámites correspondientes.