Demoran a dos personas por merodeo

En horas del mediodía de ayer 13-02-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento san Marcos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, más precisamente por inmediaciones de calles José Hernanadez y Pablo Albarracin observaron dos personas merodeando y observando detenidamente el interior de los domicilios de la zona.
Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de 21 y 25 años de edad, quienes no supieron justificar su permanencia en la zona.
Ambos fueron demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a din de continuar con las diligencias del caso.