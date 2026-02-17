martes, 17 de febrero de 2026

Demoran a ocupantes de una motocicleta que evadieron un operativo policial

En horas de la mañana de ayer 16-02-26, efectivos policiales del Comando de patrullas y con la colaboración de personal de la Comisaría segunda urbana, tras una persecución lograron demorar a dos sujetos quienes circulaban en una motocicleta, los mismos habrían evadido un control policial.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 06.00 horas, cuando los policías encontrándose realizando recorridas en prevención e identificación de personas, en inmediaciones de calles Carlos Pellegrini y Buenos Aires, observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- que se encontraban merodeando, por lo que al intentar identificarlos, estos aceleran la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos.

Ante tal circunstancia, se procede a realizar un seguimiento controlado informando a otros móviles a través del SIS 911, tal es así, que ingresan en contramano por calle Buenos Aires y en inmediaciones de calles Blas Parea y Gobernador Castillo, son alcanzados por personal de la Comisaría Segunda urbana, al cerrarles el paso, procediendo a la identificación y demora de estas personas.

Los demorados y la motocicleta secuestrada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.