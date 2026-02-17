Demoran a ocupantes de una motocicleta que evadieron un operativo policial

El procedimiento lo realizaron cerca de las 06.00 horas, cuando los policías encontrándose realizando recorridas en prevención e identificación de personas, en inmediaciones de calles Carlos Pellegrini y Buenos Aires, observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- que se encontraban merodeando, por lo que al intentar identificarlos, estos aceleran la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos.
Ante tal circunstancia, se procede a realizar un seguimiento controlado informando a otros móviles a través del SIS 911, tal es así, que ingresan en contramano por calle Buenos Aires y en inmediaciones de calles Blas Parea y Gobernador Castillo, son alcanzados por personal de la Comisaría Segunda urbana, al cerrarles el paso, procediendo a la identificación y demora de estas personas.
Los demorados y la motocicleta secuestrada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.