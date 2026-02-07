sábado, 7 de febrero de 2026

Demoran a tres jóvenes tras un hecho delictivo

En horas de la madrugada de hoy 07-02-26, personal policial dependientes del GRIM IVº, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención fueron alertados que por inmediaciones de calles Tulipanes y Esnaola un hombre fue victima de un hecho delictivo donde tres jóvenes desconocidos le sustrajeron su teléfono celular.

Por tal motivo, con la premura del caso, los uniformados dieron inicio a la búsqueda de los presuntos autores, lo que permitió finalmente en cercanías a las calles Caá Cati y Punta San Sebastián identificar y demorar a los mismos, tratándose de dos menores y un mayor de edad, quienes tenían en su poder una onda y el teléfono celular denunciado como sustraído.

Los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.