Demoran a un hombre por causar disturbios en la vía pública

El sábado 07-02-26, efectivos policiales dependientes del GRIM III, tras hallarse realizando recorridas de prevención e identificación de personas, lograron la demora de un hombre quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes.
El
procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de
calles Jujuy y 25 de mayo, tratándose de un mayor de 35 años de edad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaría 4ta, por razones de jurisdicción.