Demoran a un hombre por merodeo

En la madrugada de hoy 16-02-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención por el ámbito de su jurisdicción administrativa, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Tierra del Fuego y Gutemberg, divisan a un sujeto –mayor de edad- que se encontraba observando el interior de domicilios y vehículos estacionados en la zona, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
El demorado fue trasladado a la Comisaría séptima urbana donde se prosigue con los trámites del caso.