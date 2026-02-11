Demoran a un hombre que entró a robar en una vivienda

En horas de la madrugada de ayer 10-02-26, personal policial dependientes del Comando Patrullas, fueron alertados que un hombre habría ingresado al interior de un domicilio ubicado por calle las Heras al 3500 aproximadamente.
Por tal motivo, con la premura del caso, se
dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la identificación y aprehensión
del mismo, tratándose de un mayor de 22 años de edad.
Al respecto, la persona demorada fue trasladada hasta le comisaria jurisdicción, donde se iniciaron actuaciones por supuesto robo en grado de tentativa.