lunes, 9 de febrero de 2026

Demoran a un joven y recuperan un reflector robado

Personal policial dependientes del GIR, en horas de la tarde del sábado 07-02-26, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Perugorria y JR Vidal se hallaba una persona intentando sustraer un aire acondicionado y un reflector.

Por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad; así también se secuestró un reflector.

La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 2da a fin de continuar con las diligencias del caso.