Demoran a un joven y recuperan un reflector robado

Personal policial dependientes del GIR, en horas de la tarde del sábado 07-02-26, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Perugorria y JR Vidal se hallaba una persona intentando sustraer un aire acondicionado y un reflector.
Por tal motivo, con la premura del caso, los
mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde procedieron a la
identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad;
así también se secuestró un reflector.
La persona demorada y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 2da a fin de continuar con las diligencias del caso.