Demoraron a dos hombres que causaban disturbios en la vía pública

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 15-02-26, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, demoraron a dos hombres en diferentes procedimientos, que se realizaban disturbios en la vía publica causando intranquilidad a los vecinos y transeúntes del lugar.
El primer procedimiento lo concretaron en inmediaciones de calles Ibera y Hernandarias, donde procedieron a la identificación y posterior demora a un hombre mayor de edad.
Posteriormente, cuando los mencionados efectivos se encontraban sobre calles Sarmiento y Cosquín, demoraron e identificaron a un joven mayor de edad.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.