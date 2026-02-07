Demoraron a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, fueron alertados en la tarde de hoy 07-02-26, que por inmediaciones de Avenida IVº Centenario al 4000 aproximadamente se encontraba reducido por vecinos del lugar un hombre mayor de edad quien días atrás aparentemente habría sustraído elementos del interior de un comedor ubicado en la zona.
Por tal motivo, con la premura del caso, los
uniformados se dirigieron hasta el lugar donde procedieron a la identificación
y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 32 años de edad.
El demorado fue trasladado hasta la comisaria
jurisdiccional Decimo Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.