El Banco de Corrientes presenta Tienda MÁSBanCo: innovación, inclusión y oportunidades para el desarrollo regional

La entidad financiera lanza su plataforma de e-commerce, un espacio digital que combina compra online y beneficios exclusivos, fortaleciendo su ecosistema de productos y servicios para clientes.El Banco de Corrientes da un nuevo paso en su estrategia de innovación con el lanzamiento de Tienda MÁSBanCo, su nueva plataforma digital de compras y beneficios diseñada para ofrecer una experiencia ágil, moderna y accesible. Este marketplace permitirá adquirir productos de manera online y potenciar el programa de fidelización de la entidad. Al mismo tiempo, se proyecta como un nuevo canal de ventas para pymes y emprendedores correntinos, generando oportunidades de crecimiento para comercios locales y facilitando su acceso al mercado digital.Tienda MÁSBanCo reúne un amplio catálogo de productos y experiencias vinculados a las tarjetas del BanCo, con categorías como hogar, tecnología, electrodomésticos, belleza, cuidado personal, deportes y tiempo libre, entre otras. El lanzamiento incluye un beneficio destacado: hasta 12 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope de reintegro, todos los días, para clientes con tarjetas de crédito VISA Banco de Corrientes.La plataforma ya se encuentra disponible en www.tiendamasbanco.com.ar, y los clientes pueden ingresar utilizando el mismo usuario y contraseña que emplean en MÁSBanCo y Banca Web.Próximamente, la plataforma también permitirá a los clientes registrar el canje de puntos BanClub generados por consumos con tarjetas del BanCo,transformándolos en productos y servicios dentro del mismo portal. Quienes prefieran abonar directamente podrán hacerlo con tarjetas de crédito, débito y/o con QR MÁSBanCo MODO.Este nuevo sitio reemplaza y potencia la experiencia previa de BanClub, el programa de fidelización del Banco. Los usuarios que aún cuenten con puntos acumulados conservarán su saldo y podrán utilizarlos muy pronto en Tienda MÁSBanCo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, para canjearlos por productos o por millas de viaje de Aerolíneas Plus.