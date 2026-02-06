viernes, 6 de febrero de 2026

Emotivo acto por el 37° Aniversario de la creación de la División de Policía de Alto Riesgo P.A.R.

Este viernes 06-02-26, alrededor de las 09:00 horas, se desarrolló un emotivo acto por el 37° aniversario de creación de la División Policía de Alto Riesgo P.A.R., en las instalaciones del Círculo de Oficiales.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Seguridad Dn. Gaya Adan, la Subsecretaria de Seguridad Ingrid Jetter, el Jefe de la Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval, el Director General de Grupos especiales Crio. Gral. Lic. Claudio Balmaceda, el Director Gral. de Coordinación e Interior Comisario General Gauna Héctor Daniel; dio inició con una misa celebrada por el capellán auxiliar de la Institución, presbítero Guillermo Danuzzo, para luego continuar con los reconocimientos para el personal que realizo capacitaciones y los cuales se hallaban presentes.

Durante el acto se vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además, jefes de comisarías, representantes de grupos especiales de la Policía, personal de la División P.A.R., familiares, entre otros.