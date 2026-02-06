Emotivo acto por el 37° Aniversario de la creación de la División de Policía de Alto Riesgo P.A.R.

La ceremonia contó con la
presencia del Ministro de Seguridad Dn. Gaya Adan, la Subsecretaria de
Seguridad Ingrid Jetter, el Jefe de la Policía, Comisario
General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía, Comisario General Walter
Dario Aceval, el Director General de Grupos especiales Crio. Gral. Lic. Claudio
Balmaceda, el Director Gral. de Coordinación e Interior Comisario General Gauna
Héctor Daniel; dio inició con una misa celebrada por el capellán auxiliar de la
Institución, presbítero Guillermo Danuzzo, para luego continuar con los
reconocimientos para el personal que realizo capacitaciones y los cuales se hallaban
presentes.
Durante el acto se
vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además, jefes de
comisarías, representantes de grupos especiales de la Policía, personal de la
División P.A.R., familiares, entre otros.