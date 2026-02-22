domingo, 22 de febrero de 2026

En diferentes procedimientos demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

En la madrugada de hoy efectivos policiales dependientes del destacamento San Marcos momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas lograron en distintas circunstancias la demora de un joven mayor de edad que se hallaba provocando disturbios en la vía pública y por otra parte secuestraron una bicicleta denunciada como sustraída la cual fue arrojada por dos sujetos quienes se habrían dado a la fuga. 

El primer procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida el Maestro y Cali Cruz del Eje lugar donde identificaron y demoraron a un joven mayor de edad quien se encontraba provocando disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes.

Posteriormente en inmediaciones de calle Bonastre entre La Pampa y Chocón observaron a dos jóvenes trasladando una bicicleta -marca AXN- quienes al notar la presencia policial emprende su vida arrojando el mencionado rodado. 

Posteriormente, continuando con la línea investigativa se logró determinar que dicha bicicleta habría sido denunciada como sustraída días atrás. 

Al respecto la persona demorada y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría séptima por razones de jurisdicción.