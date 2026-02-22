En diferentes procedimientos demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

El primer procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida el Maestro y Cali Cruz del Eje lugar donde identificaron y demoraron a un joven mayor de edad quien se encontraba provocando disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes.
Posteriormente en inmediaciones de calle Bonastre entre La Pampa y Chocón observaron a dos jóvenes trasladando una bicicleta -marca AXN- quienes al notar la presencia policial emprende su vida arrojando el mencionado rodado.
Posteriormente, continuando con la línea investigativa se logró determinar que dicha bicicleta habría sido denunciada como sustraída días atrás.
Al respecto la persona demorada y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría séptima por razones de jurisdicción.