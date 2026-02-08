domingo, 8 de febrero de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos sujetos por merodeo

Durante la madrugada de hoy 08-02-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron a cabo recorridas de prevención de ilícitos, logrando en distintas circunstancias de demora de dos personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando y ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 01:00 horas por Avenida Paysandú y calle Hortensio Quijano, siendo demorado un mayor de 21 años de edad, alias “laucha”.

Posteriormente, por calles Curuzú Cuatiá y Asunción, fue demorada la segunda persona, mayor de 26 años de edad.

Ambos fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias al respecto.