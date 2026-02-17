En diferentes procedimientos demoran a dos hombres por merodeo

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 01:00 horas, por calles Gobernador Velazco y Teniente Cundom, donde visualizaron a una persona observando de manera reiterada los domicilios del lugar, procediendo a su identificación, resultando ser un hombre de 41 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado.
Por último, siendo las 03:30 horas, los efectivos se hallaban recorriendo por calles Santa Cruz y Rio Limay, donde visualizaron e identificaron a un joven de 21 años de edad, el cual merodeaba el lugar, observando el interior de los vehículos estacionados, quien fue demorado posteriormente.
Las personas demoradas fueron trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.