miércoles, 11 de febrero de 2026

En distintos procedimientos demoran a tres personas y secuestran una cubierta de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer 10-02-26, en momentos que se encontraba de recorrida de prevención diferentes procedimientos, lograron la demora de tres hombres y el secuestro en poder de una cubierta de automóvil de dudosa de procedencia.

El primer procedimiento lo concretaron, cuando los efectivos se encontraban sobre Avenida IV Centenario y calle Ibera, lugar donde divisaron a un sujeto merodeando observando hacia el interior de los vehículos estacionados del lugar, llevando consigo una cubierta de automóvil, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un joven de 24 años de edad -alias Monchi-, quien no supo justificar la tenencia del elemento en su tenía en su poder.

Posteriormente, realizando recorrida em inmediaciones de Avenida Maipú y calle Reconquista, donde visualizan a dos personas promoviendo desorden en la vía pública, por ello se procedió a la demora de ambas, tratándose de dos hombres de 27 y 39 de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

En ambos casos, estas personas fueron trasladas hacia las comisarías jurisdiccionales para continuar con los trámites de rigor.