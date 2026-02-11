En distintos procedimientos demoran a tres personas y secuestran una cubierta de dudosa procedencia

El primer procedimiento
lo concretaron, cuando los efectivos se encontraban sobre Avenida IV Centenario
y calle Ibera, lugar donde divisaron a un sujeto merodeando observando hacia el
interior de los vehículos estacionados del lugar, llevando consigo una cubierta
de automóvil, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora,
tratándose de un joven de 24 años de edad -alias Monchi-, quien no supo
justificar la tenencia del elemento en su tenía en su poder.
Posteriormente,
realizando recorrida em inmediaciones de Avenida Maipú y calle Reconquista,
donde visualizan a dos personas promoviendo desorden en la vía pública, por ello
se procedió a la demora de ambas, tratándose de dos hombres de 27 y 39 de edad,
quienes no supieron justificar su accionar.
En ambos casos, estas personas fueron trasladas hacia las comisarías jurisdiccionales para continuar con los trámites de rigor.